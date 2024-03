Arbeiten an den Autobahnen 59 und 42 in Duisburg Auffahrt auf die A40 in Richtung Venlo gesperrt

Duisburg · Wieder gibt es Einschränkungen auf der A59 und der A42, und zwar am Mittwochabend und in den Nächten auf Donnerstag und auf Freitag. Was Autofahrer in dieser Zeit beachten müssen.

12.03.2024 , 20:14 Uhr

In Fahrtrichtung Dinslaken kann nicht auf die A40 in Richtung Venlo aufgefahren werden. Foto: Mike Michel

Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt von Mittwoch, 13. März, um 20 Uhr bis Donnerstag 14. März um 5 Uhr auf der A59 im Autobahnkreuz Duisburg die Verbindung von der A59 in Fahrtrichtung Dinslaken auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Duisburg-Meiderich ist mit dem roten Punkt markiert. Mitarbeitende der Autobahn GmbH hatten bis Ende Februar im Autobahnkreuz Bäume gefällt und Sträucher geschnitten. Das Schnittgut werde nun in der Nacht verladen und abtransportiert. Auch auf der A42 gibt’s Einschränkungen: Die Autobahn GmbH Rheinland markiert auf der A42 zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Beeck und dem Autobahnkreuz Oberhausen-West jeweils in beiden Fahrtrichtungen in den Nächten von Mittwoch, 13. März, auf Donnerstag, 14. März, und von Donnerstag auf Freitag, 15. März, die Fahrbahn neu. Es wird jeweils von 19 Uhr bis 5 Uhr gearbeitet, und in dieser Zeit ist in beide Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen frei. Die Anschlussstellen sowie die Verbindungen im Autobahnkreuz Duisburg-Nord (A42/A59) bleiben während der Arbeiten aber befahrbar.

(mtm)