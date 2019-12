Götz George bleibt für seine Fans unvergessen : Auf „Schimmis“ Spuren in Ruhrort unterwegs

Götz George starb 2016 im Alter von 77 Jahren. Seine Fans haben ihn so in Erinnerung – mit der legendären Schimanski-Jacke. Foto: Jakob Studnar

Duisburg Noch immer zieht es „Tatort“-Fans an die Originalschauplätze.

Götz George war weitaus mehr als der Mann, der „Tatort“-Kommissar Horst Schimanski spielte. Im Gegenteil: Als Duisburger Ermittler machte „Schimmi“ gerade einmal zehn Jahre, von 1981 bis 1991, in Duisburg Jagd auf Ganoven. Dabei war der Schauspieler schon in den 60-er Jahren in Karl-May-Verfilmungen zu sehen, bewies in Filmen wie „Rossini“ oder „Schtonk“ auch komödiantisches Talent und überzeugte auch als Mörder Fritz Haarmann in dem Streifen „Der Totmacher“.