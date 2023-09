Antike am Niederrhein Auf den Spuren der Römer in Gellep und Serm

Wer waren die Bataver? Die Niederländer bezeichnen sie als ihre Ahnen. Die Bataver, ein westgermanischer Stamm, besiedelte in der Antike die Rheinmündung. Sie standen vor 2000 Jahren als Elitekämpfer in römischen Diensten. Der Militärdienst in der römischen Armee und der Austausch führten dazu, die römische Zivilisation zu übernehmen. Bis zu ihrem Aufstand galten die Bataver als Verbündete der Römer. Sie verfügten über hervorragende Kampfschwimmer und stellten einen Teil der kaiserlichen Leibwache in Rom.