Duisburg: Attackierte 17-Jährige ist im fünften Monat schwanger

Duisburg Die 17-Jährige, die am Donnerstag von ihrem Ex-Freund und drei maskierten Komplizen überfallen, geschlagen und mit Messerstichen verletzt wurde, ist nach Angaben der Polizei im fünften Monat schwanger. Ihr Ex-Freund soll der Vater des ungeborenen Kindes sein.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben neue Details zu der hinterhältigen Attacke am vergangenen Donnerstag in Friemersheim veröffentlicht. Eine 17-Jährige war von ihrem Ex-Freund und drei weiteren Angreifern attackiert und mit Schlägen und Messerstichen verletzt worden.

Laut der Erklärung soll der 16 Jahre alte Ex-Freund der Vater des ungeborenen Kindes (5. Monat) der schwangeren 17-Jährigen sein. Im Vorfeld hatte er ihr bereits gedroht, dass niemand erfahren dürfe, dass er der Vater sei. Am Donnerstagabend sollen beide spazieren gegangen sein, um über das gemeinsame Kind zu reden. Drei vom mutmaßlichen Kindesvater angeheuerte, maskierte Freunde lauerten der Schwangeren auf und griffen sie unvermittelt an. Sie schlugen gemeinsam mit dem Ex-Freund auf sie ein und verletzten sie mit einem Messer an den Beinen sowie an der Hüfte. Die junge Frau riss sich los und rettete sich in den Garten eines Ehepaars. Diese leisteten erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.