Gewalttat in Duisburg Nach brutaler Attacke an Haltestelle – 16-Jähriger Intensivtäter festgenommen

Eineinhalb Jahre nach einer brutalen Attacke auf einen 16-Jährigen an einer Straßenbahnhaltestelle in Duisburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der heute 16-jährige Verdächtige sei wegen schwerer Körperverletzung in Untersuchungshaft gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.