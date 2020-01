Das hat der Rat am Donnerstag entschieden : Neese will ein „wachsames Auge“ auf die Kultur haben

Duisburg Erwartungsgemäß wählte der Rat mit den Stimmen von SPD, CDU, Grünen und FDP die derzeitige Chefin der Arbeitsagentur Duisburg, Astrid Neese, zur Beigeordneten für das Dezernat für Familie, Bildung und Kultur, Arbeit und Soziales.

Sie tritt die Nachfolge von Thomas Krützberg an, der in dieser Funktion für die Zeit vom 1. Mai bis zum Ende seiner Wahlzeit am 30. April 2021 ohne Bezüge beurlaubt wird. Krützberg soll in dieser Zeit Geschäftsführer der neu zu gründenden Schulbaugesellschaft werden. Astrid Neese versprach nach ihrer Wahl, „ein wachsames Auge auf die Kultur zu haben“.