Arbeitsmarkt in Duisburg : Arbeitslosenquote steigt im Januar auf 10,9 Prozent

Trotz gestiegener Arbeitslosenzahl bleibt der Arbeitsmarkt in Duisburg robust. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Die Zahl der Arbeitslosen in Duisburg ist im Januar deutlich angestiegen. Wie die Agentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte, sind derzeit 28.093 Menschen in unserer Stadt arbeitslos gemeldet. Das sind 1161 mehr als im Dezember.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dementsprechend stieg die Arbeitslosenquote von 10,4 auf 10,9 Prozent an.

Den Anstieg bezeichnete Agenturchefin Astrid Neese als „typische saisonale Entwicklung“. Zum Jahresende liefen viele Arbeitsverträge aufgrund einer Befristung aus oder endeten nach einer Kündigung. Auch bei Jüngeren steige die Zahl der Arbeitslosen, vor allem weil zweieinhalb- und dreieinhalbjährige Berufsausbildungen endeten. „Diese jungen Fachkräfte werden am Arbeitsmarkt gesucht und haben sehr gute Chancen auf eine Neubeschäftigung“, so Astrid Neese. Der aktuelle Bestand von 4025 freien Arbeitsplätzen zeige, dass die Unternehmen weiterhin einstellen wollten. Insgesamt sei der Arbeitsmarkt in Duisburg weiter robust, auch in konjunkturell eingetrübten Gleichzeitig gibt es viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt: Im Januar meldeten sich 5699 Menschen arbeitslos,.gleichzeitig beendeten 4566 Menschen ihre Arbeitslosigkeit. Gestiegen ist auch die Jugendarbeitslosigkeit. 2195 Menschen unter 25 Jahren waren im Januar erwerbslos gemeldet, 131 mehr als im Dezember.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit aber nicht gestiegen: Im Januar 2019 hatte die Quote noch bei 11,2 Prozent gelegen.

(mtm)