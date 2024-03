Neue Zahlen der Arbeitsagentur Noch mehr Arbeitslose in Duisburg – Quote steigt auf 13,1

Die Zahl arbeitsloser Menschen in Duisburg hat im Februar um 410 Personen zugenommen und liegt aktuell bei 34.377 Menschen. Damit liegt die Arbeitslosenquote in diesem Monat bei 13,1 Prozent. Trotz großer Fluktuation stagniert der Arbeitsmarkt in Duisburg: Im Januar hatte die Quote noch bei 12,9 gelegen, im Februar 2023 bei 13,0. Landesweit liegt Duisburg damit hinter Gelsenkirchen an vorletzter Stelle: Die östlich von Duisburg gelegene Ruhrgebietsstadt kommt sogar auf eine Arbeitslosenquote von 15,0.