Jubiläumsfeier in Duisburg : Arbeiterwohlfahrt wird 100 Jahre alt

Duisburg Zur Hundertjahrfeier der Arbeiterwohlgemeinschaft wurden am Samstag rund 1600 Gäste in die Mercatorhalle eingeladen. Moderiert wurde das Fest von Comedian René Steinberg.

Gegründet am 13. Dezember 1919 von Marie Juchacz, feierte die Arbeiterwohlgemeinschaft (Awo), die zu den ältesten Wohlfahrtsverbänden Deutschlands gehört, am Samstag in der Mercatorhalle ihren 100. Geburtstag. Moderiert wurde die Feier von Kabarettist René Steinberg. Die über 1600 Awo-Mitglieder, Ehrenamtlichen und Beschäftigten begrüßte der Vorsitzende Manfred Dietrich, der schließlich das Wort weiterreichte an Oberbürgermeister Sören Link. Zu den geladenen Gästen gehörten außerdem die SPD-Bundesabgeordneten Bärbel Bas und Mahmut Özdemir sowie die Landestagsabgeordneten Rainer Bischoff und Manfred Börner.