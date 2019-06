Ausstellung in DU-Art-Galerie : Von der Fläche in den Raum

André Schweers in der Archiv-Galerie von Gerhard Losemann. Foto: Peter Klucken

Duisburg Arbeiten von Kurt Budewell und André Schweers sind in der DU-Art-Galerie zu sehen.

In der DU-Art-Galerie von Gerhard Losemann und Rita Ehrig sind normalerweise Werke aus dem Nachlass von verstorbenen Künstler ausgestellt, die der Galerie anvertraut wurden. Bisweilen übergeben auch lebende Künstler einige ihrer Werke an Gerhard Losemann, dem verdienten Nestor der Duisburger Künstlerschaft. Diesmal ist es etwas anders: Die DU-Art-Galerie erinnert diesmal an den Duisburger Künstler Kurt Budewell (1924-2007). Ihm zur Seite sind Werke von André Schweers (Jahrgang 1963) gestellt, der ein höchst lebendiges Mitglieder der Duisburger Kunstszene ist. Die gezeigten Werke sind bislang lediglich Leihwerke für die Zeit der Ausstellung.

Gerhard Losemann ist kürzlich im Kolumbarium in Duissern, das in der ehemaligen evangelischen Kirche eingerichtet wurde, auf die Werke von Kurt Budewell gestoßen. Budewell war viele Jahre eine wichtige Persönlichkeit in der Duisburger Kunstszene. In seinen besten Jahren war er bundesweit bekannt, führte mit dem „Zeitmagazin“ der Wochenzeitung „Die Zeit“ Kunstaktionen durch. In seinen letzten Lebensjahren wurde es leider zu ruhig um ihn, was auch daran gelegen haben mag, dass er mitunter ziemlich knorrig werden konnte und mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt, wenn er die Arbeiten von anderen, auch sehr bekannten Künstlern, als banalempf fand. Gleichwohl war Budewell ein interessanter Künstler, an den sich der Autor dieser Zeilen gerne erinnert.

Elke Rettberg vor den Werken von Kurt Budewell. Foto: Peter Klucken

Schön, dass Gerhard Losemann und seine Ehefrau Rita Ehrig in ihrer neuen DU-Art-Ausstellung an ihn erinnern. Die gezeigten Budewell-Arbeiten stammen aus dem Besitz von Elke Rettberg, 18 Jahre lang Lebensgefährtin des Künstlers, der – wie sie beim Pressegespräch selber sagte – ein bisweilen schwieriger Mensch gewesen sei. In der Du-Art-Galerie sind einige Paradebeispiele aus dem großen Lebenswerk des Künstlers ausgestellt. Es sind faszinierende Materialarbeiten, bei denen Budewell Fundstücke integriert, deren Bedeutung er durch aufwendige Bearbeitungen und Arrangements überhöht. So legte Budewell beispielsweise gefundene Äste so zusammen, dass der Eindruck geheimnisvoller Chiffren entsteht. Der Untergrund ist dabei ein vielfach geschichtetes und bemaltes Seidenpapier, das schließlich wie Leder anmutet. Möglicherweise wollte Budewell damit an alte Pergamente erinnern, die bekanntlich aus dünner Tierhaut hergestellt wurden. Kurt Budewell erscheint hier als Künstler, der Bedeutungsspuren, die die Natur uns liefert, für alle Zeiten fixiert.

Auch André Schweers ist ein richtiger Spurensucher. Er arbeitet ebenfalls mit Papier, wobei seine Motive menschliche Artefakte sind, die von der Natur zurückerobert werden. Pfade, Wegenetze, Mauerverläufe und Ruinen aus der Menschheitsgeschichte werden bei ihm zu plastisch geformten Erinnerungsstücken. André Schweers’ künstlerischen Ansatz wird in einem Katalogtext prägnant beschrieben: „Jedes Anhäufen, jedes Ablagern von Gegenständen hinterlässt einen Abdruck menschlichen Handelns. Der einzelne Gegenstand taucht, seiner ursprünglichen Funktion enthoben, in den Kontext eines neuen Erscheinungsbildes ein.“

Besucher, die die Werke von Kurt Budewell und André Schweers betrachten, können so zu Entdeckern werden.