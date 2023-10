Verkehr in Duisburg Für wen die Karl-Lehr-Brücke ab Montag wieder frei ist

Seit dem 24. September ist Geduld gefragt. Die Sperrung des Karl-Lehr-Brückenzuges sorgt seitdem für Umleitungen, Staus auf den Ausweichrouten und längeren Fahrtzeiten auf fast allen wichtigen Ein- und Ausfallstraßen. Doch nun gibt es einen ersten Hoffnungsschimmer: Die Arbeiten an der Großbaustelle Karl-Lehr-Brücke gehen gut voran. Bereits zwei Wochen früher als geplant erfolgt am kommenden Wochenende der Anschluss der neuen Brückenbauwerke über den Hafenkanal und die Ruhr an das Straßennetz und die Straßenbahngleise. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit.