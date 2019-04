Auftritte in Duisburg : Junge Chöre der Rheinoper vor ausverkauftem Haus

Erstklassig: Die Kinderchöre der Rheinoper. Foto: Max Brunnert

Duisburg Wer einen wirklich guten Kinderchor erleben will, der muss an die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg gehen.

Von Ingo Hoddick

Der Kinderchor am Rhein, also der Vorchor (im Alter von sechs bis neun Jahren) und der Hauptchor (zehn bis 20 Jahre) beziehungsweise beide zusammen sind in dieser Spielzeit in Duisburg noch zu erleben in der Familienoper „Geisterritter“ (ab 19. Juni) und dem Konzert „Sing together“ (am 3. Juli). Jetzt gab es unter der ebenso charmanten wie kompetenten Leitung von Sabina López Miguez im zweimal ausverkauften Opernfoyer im Theater erst einmal das beliebte jährliche Frühjahrskonzert, zusammen mit einem Ensemble der Duisburger Philharmoniker.

Das Programm reichte diesmal von dem 1584 entstandenen Volkslied „So treiben wir den Winter aus“ im Satz von Matthias Schlothfeldt bis zum festlichen „Jubilate Deo“ auf Worte aus dem Psalm 100 von Cristi Cary Miller, Letzteres wie fast alle Programmpunkte im wie immer ebenso abgerundeten wie bildhaften und farbenreichen Arrangement des philharmonischen Solocellisten Friedmann Dreßler. Wie abwechslungsreich das Programm war, kann man daran ablesen, dass auf „Walking in the Air“ aus der Musik zum Film „The Snowman“ von Howard Blake die „Sehnsucht nach dem Frühling“ („Komm, lieber Mai, und mache“) von Wolfgang Amadeus Mozart, das Volkslied „Im Märzen der Bauer“ (hier durfte das kleine und große Publikum mitsingen) und der Gospelsong „Keep Your Hand on that Plow“ folgten. Auch für dieses Jahr hatte Friedmann Dreßler wieder drei Tierfabeln von Jean de La Fontaine in der deutschen Übersetzung von Martin Remané witzig für Kinderchor und kleines Orchester vertont. Für Mai 2020 sind Dreßlers Fabeln für die große Bühne im Duisburger Theater angesagt.