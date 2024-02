TXT@night – ungewöhnliche Leseperformance in Duisburg „Du bist nicht allein mit deinem Hass heut' Abend“

Auf diesen späten Abend im Opernfoyer des Stadttheaters konnte man gespannt sein, denn nur der Schauspieler und Autor Anton Pleva, der Sounddesigner Henrik Demcker sowie der Duisburger Dramaturg Gabriel Rodriguez-Silvero als Konzeptverantwortlicher wussten, was unter dem schrägen Titel „Das egoistische Megaende von alles“ in der ersten TXT@night-Ausgabe auf das Publikum zukommen würde. „Wir sind tierisch nervös“, sagte vor Beginn Anton Pleva, der ansonsten regelmäßig am Hamburger Ernst Deutsch Theater spielt, an verschiedenen Theatern inszeniert, Lehraufträge hat und nun zusammen mit Henrik Demcker diese experimentelle Produktion kreiert hat. Bald merkte man nichts mehr von Nervosität. Am Schluss konnten die Performer alle Selbstzweifel vergessen: vom Publikum gab's einen Riesenapplaus.