Kampagne „Duisburg gegen Corona“ : Stadt wirbt mehrsprachig für Corona- Hygieneregeln

Mit Bildern wie diesen startet die Start ihre neue Anti-Corona-Kampagne. Der Dritte von links in der oberen Reihe ist OB Sören Link. Foto: Stadt Duisburg

Duisburg Duisburg verzeichnet nach wie vor hohe Infektionszahlen. Um der weiteren Verbreitung des Coronavirus entgegenwirken, wirbt die Stadt für ein umsichtiges Verhalten in der Pandemie und für die Einhaltung der Hygieneregeln – auch auf Türkisch, Bulgarisch, Rumänisch, Arabisch und Romanes.

Weil die Infektionszahlen unverändert hoch sind, startet heute die Kampagne „Duisburg gegen Corona“ mit einem mehrsprachigen Videoappell, der über die Social Media-Kanäle der Stadt verbreitet wird. Das teilte die Stadt am Dienstag mit.

Neben Oberbürgermeister Sören Link kommen in dem knapp vierminütigen Videoclip vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in ihrer Muttersprache zu Wort. Sie fordern die Menschen zum Beispiel in Türkisch, Bulgarisch, Arabisch, Rumänisch, Romanes, Italienisch und acht weiteren Sprachen dazu auf, sich selbst und andere zu schützen, indem sie etwa Abstand halten und Treffen mit anderen aufs Nötigste reduzieren.

„Die Pandemie hat in den vergangenen Monaten unser Leben geprägt. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Duisburgerinnen und Duisburgern, die sich solidarisch verhalten und die zum Teil sehr belastenden Regeln eingehalten haben. Für all jene, die den Ernst der Lage bis heute nicht erkannt haben, bringe ich kein Verständnis auf. Der Blick auf die Wocheninzidenz zeigt, dass wir uns diese Haltung nicht mehr erlauben können“, sagt Sören Link. Verstöße gegen die Coronaregeln würden „konsequent geahndet“, so der OB..

Ergänzt werde die Social Media-Kampagne durch weitere Videoclips und zusätzliche Formate wie zum Beispiel mehrsprachige Sharepics.

Die Botschaften würden außerdem an zentraler Stelle über „Multiplikatoren der verschiedenen Communitys“ in die entsprechenden Gemeinschaften getragen. Offenbar versucht die Stadt auf diesem Wege, bekannte Hotspots in Marxloh und Hochfeld in den Griff zu kriegen.

