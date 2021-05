Außengastronomie in Duisburg : So lief der Ansturm auf Biergärten und Eiscafés

Strahlender Sonnenschein und volle Bänke: Der Biergarten auf der Mühlenweide war am Samstag gut besucht. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Am Wochenende ist Duisburg passend zur Jahreszeit wieder aufgeblüht. Den Eindruck konnte man haben, wenn man das wiedererweckte Leben in der City und die voll besetzten Tische in den Biergärten betrachtete. Ein Rundgang.