Verkehr in Duisburg Anschlussstelle Großenbaum der A59 vier Nächte gesperrt

Duisburg · Wegen der vielen Baustellen vergeht zurzeit kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo in Duisburg eine Autobahn gesperrt wird. Nun gibt es erneut Beeinträchtigungen an der A59, diesmal im Duisburger Süden. Was dort auf die Autofahrer zukommt.

10.02.2024 , 06:01 Uhr

Wieder gibt es eine Sperrung, diesmal an der A59. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt ab Montagabend,12. Februar, jeweils nachts von 19 Uhr bis 5 Uhr den rechten Fahrstreifen auf der A59 zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg-Süd und der Anschlussstelle Duisburg-Buchholz. Das teilte die Autobahn GmbH jetzt mit. Bis Freitagmorgen, 16. Februar, saniert die Autobahn GmbH dort in Fahrtrichtung Dinslaken in vier Nächten den Standstreifen der A59. Wegen der Arbeiten bleibt die Anschlussstelle Duisburg-Großenbaum in Fahrtrichtung Dinslaken bis Freitagmorgen, 16. Februar, um 5 Uhr gesperrt.

(mtm)