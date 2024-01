Verkehr in Duisburg Auffahrt der A59 in Großenbaum wochenlang gesperrt

Duisburg · Wer an der A59 an der Auffahrt Duisburg-Großenbaum in Richtung Norden will, braucht ab Freitagabend, 20 Uhr, eine Alternative. Diese Auffahrt wird jetzt für drei Wochen gesperrt. Das sind die Gründe.

18.01.2024 , 16:30 Uhr

Sperrungen auf der A59 gibt es seit einiger Zeit häufiger. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt auf der A59 von Freitag, 19. Januar, um 20 Uhr bis zum Freitag, 9. Februar, die Anschlussstelle Duisburg-Großenbaum in Fahrtrichtung Dinslaken. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Die Autobahn GmbH baut den Seitenstreifen im Bereich der Anschlussstelle aus, sodass ein weiterer Fahrstreifen entstehen kann. Noch einmal zwei Wochen Vollsperrungen auf der A59 Verkehr in Duisburg Noch einmal zwei Wochen Vollsperrungen auf der A59 Bei der anschließenden Sanierung der A59 zwischen Duisburg-Buchholz und dem Autobahnkreuz Duisburg-Süd in Fahrtrichtung Düsseldorf wird der Verkehr auf drei Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Dinslaken und auf einem Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Düsseldorf geführt. Umleitungen für die gesperrte Anschlussstelle sind mit dem roten Punkt beschildert.

(RP)