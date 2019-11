Kammerkonzert mit Anna Malikova : Russischer Auftakt am Klavier

Ihren Einstand als „Artist in Resicence“ der Philharmoniker gab Anna Malikova am Bechstein-Flügel. Foto: André Symann

Duisburg Das Kammerkonzert in der Philharmonie Mercatorhalle gestaltete die Gastkünstlerin Anna Malikova auf dem Bechstein-Flügel. Auf dem Programm standen Werke von Prokofjew, Skrjabin und Tschaikowsky.

Es war kein wirkliches Antrittskonzert als Duisburgs neue „Artist in Residence“ (Gastkünstlerin) für Anna Malikova, denn die 1965 in Usbekistan geborene und in Moskau ausgebildete Pianistin war schon oft in unserer Stadt zu Gast (die RP berichtet regelmäßig). Es war aber durchaus eine Art Visitenkarte, denn das dritte Kammerkonzert als Bechstein-Klavierabend enthielt aussschließlich anspruchsvolle Werke russischer Komponisten. Leider hatte das auch zur Folge, dass die Philharmonie Mercatorhalle nur zur Hälfte gefüllt war.

Lehrtätigkeiten Von 2002 bis 2005 hatte Anna Malikova eine Vertretungsprofessur an der Folkwang-Universität inne. Vor einem Jahr wurde sie mit einer Professur an die Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien berufen.

Künstlerin Die 1965 im usbekischen Taschkent geborene Pianistin Anna Malikova, einst Schülerin des legendären Klavierpädagogen Lev Naumov am Moskauer Konservatorium, siedelte nach dem Zerfall der Sowjetunion ins Rheinland über und etablierte sich fortan auf den deutschen und europäischen Konzertpodien. Den Duisburger Philharmonikern ist sie seit der gemeinsamen China-Tournee im September 2007 eng verbunden. Sie lebt in Krefeld und Wien.

Das nächste, vierte Kammerkonzert am Sonntag, 1. Dezember, um 19 Uhr, in der Philharmonie Mercatorhalle, gestalten die Sopranistin Catalina Bertucci und das Originalklang-Ensemble l‘arte del mondo unter der Leitung von Werner Ehrhardt als „Weihnachtsmusik aus Assisi“. Auf dem Programm steht unter anderem das beliebte „Weihnachtskonzert“ von Arcangelo Corelli. Der nächste Duisburger Auftritt von Anna Malikova ist dann am 27. Februar 2020 im Lehmbruck-Museum, zusammen mit Mitgliedern der Duisburger Philharmoniker. Karten gibt es am einfachsten per Mail an karten@theater-duisburg.de.