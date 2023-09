In Altstadt und Fitnessstudio Anklage wegen islamistisch motivierter Messerangriffe in Duisburg

Maan D. soll laut Anklage ein Anhänger der radikal-islamistischen Ideologie des Islamischer Staat sein. Aus dieser Einstellung heraus fasste er den Entschluss, „einen Beitrag zum weltweiten Jihad durch die Tötung vermeintlich ‚Ungläubiger‘ in Deutschland zu leisten“, wie es der Generalbundesanwalt formuliert. Dazu soll D. in den frühen Stunden des 9. April 2023 in der Duisburger Altstadt einem ihm zufällig begegnenden Mann mit einem Messer angegriffen haben. Mindestens 28 Mal stach er ihm in den Bauch-, Kopf- und Nackenbereich. Das Opfer verstarb später im Krankenhaus. Nur wenige Tage später, am Nachmittag des 18. April betrat Maan D. dann das Fitnessstudio „John Reed“ in Duisburg. Sein Ziel, so der Generalbundesanwalt: Möglichst viele aus seiner Sicht Ungläubige zu töten. Im Umkleide- und Duschbereich soll er mit einem Messer nacheinander drei Männern zum Teil mehrfach in den Oberkörper gestochen haben und verletzte sie lebensbedrohlich. Danach stach er einem Ersthelfer in den Oberschenkel zu, heißt es. D. sitzt seit dem 24. April in Untersuchungshaft, zunächst auf Grund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Duisburg vom selben Tage. Die Bundesanwaltschaft hatte die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falles übernommen.