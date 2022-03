Fall Kai M. : Anklage nach Rockermord mit zerstückelter Leiche

Duisburg Im Fall des getöteten Rockers Kai M. hat die Staatsanwaltschaft Duisburg nun Anklage gegen fünf Mitglieder der Hells Angels erhoben. Der mutmaßliche Täter befindet sich weiterhin auf der Flucht.

Gut acht Jahre nach dem Mord an einem Hells-Angels-Rocker hat die Staatsanwaltschaft Duisburg nun Anklage gegen fünf Mitglieder der Bande wegen Strafvereitelung erhoben. Der eigentliche Täter, der das damals 32-jährige Opfer von hinten erschossen haben soll, hatte sich in den Iran abgesetzt. Er wird in einem getrennten Verfahren verfolgt, wie ein Sprecher des Landgerichts Duisburg am Donnerstag sagte.