E-Team aus Duisburg in Spanien : Fünf Sekunden Zeit zum Sprung aus dem fahrbereiten Auto

Das Duisburger E-Team hat sich in Spanien mit ihrem Boliden einiges vorgenommen. Foto: Tsz Fat Aaron Chan

Duisburg/Parcmotor de Castellol Unsere Autorin Anika Kappel ist mit dem E-Team der Uni Duisburg nach Spanien gefahren. So liefen die Anreise zum Parcmotor de Castellol in der Nähe von Barcelona und die Vorbereitungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anika Kappel

Es ist 5 Uhr am Sonntagmorgen, als der Wecker klingelt. In einer Stunde trifft sich das dritte und letzte Auto, das nach Spanien losfährt. Die anderen sind mit dem Transporter und dem Anhänger bereits am Samstag losgefahren und haben einen Zwischenstopp in Frankreich eingelegt.

Die Fahrt verläuft reibungslos, und wir kommen am Abend in Spanien an, allerdings nicht auf dem Campingplatz, sondern in einem Hostel. Aufgrund eines Missverständnisses mit dem Veranstalter haben wir unterwegs erfahren, dass wir erst am Montag unsere Zelte auf den Campingplatz aufschlagen können. Ähnlich geht es auch knapp zehn anderen Teams.

Am Montagmorgen fahren wir dann zur Strecke. Um einen geordneten Aufbau zu ermöglichen, bekommt jedes Team Zeit-Slots zum Aufbau seiner Pit, der Küche in der Social Area und den Zelten im Camping-Bereich. Da wir erst nachmittags dran sind, erledigen wir noch kleinere Arbeiten am Wagen auf der Zufahrstraße der Rennstrecke.

Die Duisburger freuen sich schon auf die nächsten Tage im Parcmotor de Castellol in der Nähe von Barcelona. Foto: Anika Kappel

Die Pit, ein großes Zelt, dürfen wir ab 15 Uhr aufbauen. Das heißt Equipment, was wir an der Strecke brauchen, laden wir aus dem Transporter aus und bringen es in unseren Pit-Bereich. Für jedes Team ist ein Pit-Bereich markiert. Insgesamt sind hier rund 50 Teams untergebracht.

Das Team hat tonnenweise Equipment mit nach Spanien gebracht. Foto: Anika Kappel

Vom Pit-Aufbau fahren wir rüber zur Social Area. Die Social Area ist der Bereich, in dem alle Teams ihre Küchen aufbauen und nach dem Tag an der Strecke zusammenkommen können. Der Campingbereich ist nebenan.

Nach einem anstrengenden Tag mit abwechslungsreichem Wetter kochen wir am Abend zusammen. Im Anschluss gibt es noch eine kleine Teambesprechung, in der geklärt wird, was am nächsten Tag ansteht. Danach lassen wir den Abend zusammen ausklingen. Dabei bleiben wir aber nicht lange allein. Schnell vermischen sich die Teams, sodass bei uns am Ende des Abends Studenten aus Darmstadt, Köln, Amberg, Spanien und Portugal dabei sind. Einige (vor allem von der TU Darmstadt) kennen wir bereits aus Italien.

Lesen Sie auch Formula Student Electric Racing Team aus Duisburg : Das E-Team fährt nach Spanien

Am Dienstag sind wir ab 8 Uhr wieder an der Pit. Vor der Mittagspause müssen wir die Fahrer und ESOs (Electrical System Officers) anmelden. Unsere ESOs sind Chris und Yannis. „Der ESO ist für die Sicherheit am Hochvoltsystem verantwortlich, gibt das Auto zum Fahren frei und ist der Einzige, der das Auto starten darf“ erklärt Yannis.

Danach gehen wir weiter zum Pre-Scruti. Dort werden die Feuerlöscher, die Reifen und die gesamte Fahrerkleidung auf Regelkonformität überprüft. Außerdem müssen unsere vier Fahrer Anki, Flo, Laurens und Thomas den Egress-Test absolvieren. Dabei muss jeder Fahrer innerhalb von fünf Sekunden aus dem fahrbereiten Auto springen, um sicher zu gehen, dass im Notfall der Fahrer das Auto schnell verlassen kann.

Für das erfolgreiche Bestehen des Pre-Scrutis bekommen wir den ersten Aufkleber auf dem Weg zur ersten fahrerischen Disziplin.