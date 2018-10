Duisburg: Anhaltende Dürre setzt den Feldern zu

Regionale Landwirtschaft in Duisburg

Landwirt Bauer Reinhard Mosch auf seinem Trecker auf einem Feld in Mündelheim. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Das bis zuletzt anhaltende warme und trockene Wetter besorgt ansässige Bauern. Bereits jetzt rechnen Landwirte, Verbände und die Landwirtschaftskammer NRW mit erheblichen Problemen bei der Ernte im kommenden Jahr.

Auf die Landwirte in Duisburg und der Region kommen schwere Zeiten zu. Erst die lange Dürrezeit im Sommer und jetzt fehlt auch im Herbst Niederschlag. Angesichts des warmen und trockenen Wetters in den vergangenen Wochen und Monaten beklagen viele Bauern Ernteausfälle. Auch für die Ernten im kommenden Jahr sehen Bauernverbände und Landwirte schwarz.

Bei den Duisburger Bauern sind die Folgen des warmen und trockenen Wetters spürbar. Reinhard Mosch, Landwirt in den Rheinauen in Mündelheim, berichtet von „ernstzunehmenden Ernteausfällen“ und rechnet mit bis zu 30 Prozent weniger Ertrag bei Zuckerrüben. „Das liegt an der Trockenheit, die schon seit knapp fünf Monaten vorherrscht“, sagt Mosch.