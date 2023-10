Spontanversammlung in Duisburg Samidoun-Anhänger demonstrieren – Kirche reagiert mit Glockengeläut

Die Bundesregierung will gegen die radikalislamische Hamas und ihre Unterstützerorganisationen in Deutschland vorgehen – in Duisburg gibt es dagegen öffentliche Sympathiekundgebungen für Palästina. Nachdem es bereits am Montag in Duisburg-Hochfeld eine Versammlung der Gruppe „Solidarität Palästina Duisburg“ und eine Gegendemo gegeben hatte, wurde dort am Donnerstag erneut demonstriert. Die Duisburger Jusos hatten schnell reagiert und mit der Kirchengemeinde eine Gegendemo organisiert. Um die demonstrierenden Gruppen auseinander zu halten, war die Polizei erneut mit einem Großaufgebot zur Stelle.