Gericht : Angeklagter soll 15-Jährige vergewaltigt haben

Das Duisburger Land- und Amtsgericht in der Innenstadt. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg 22-Jähriger muss sich wegen schwerer sexueller Nötigung einer Widerstandsunfähigen verantworten. Aussage steht gegen Aussage. Das Gericht schaltet einen Psychologen ein

Mit einem Sexualverbrechen unter Heranwachsenden hatte es jetzt das Amtsgericht am König-Heinrich-Platz zu tun. Die Anklage wirft einem 22-jährigen Duisburger schwere sexuelle Nötigung einer Widerstandsunfähigen vor. In der Nacht zum 30. Juli 2017 soll er sich an einer betrunkenen Jugendlichen vergangen haben.