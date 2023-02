Eingestellte Strafverfahren Wer in Duisburg am meisten von Geldauflagen profitiert

Mehr als die Hälfte aller dokumentierten Zahlungen gingen an einen Verein: die Kindernothilfe. Wer das Geld, warum verteilt hat, wird nicht hinterlegt. In diesem Fall ist der Grund für die Häufung jedoch naheliegend. Die Kindernothilfe ist eine der bekanntesten christlichen Hilfsorganisationen in Deutschland und hat ihren Hauptsitz in Duisburg. Während bei anderen Vereinigungen nur die Duisburger Regionalstellen in der Statistik auftauchen, sind es bei der Kindernothilfe auch Geldauflagen an die Zentrale: insgesamt knapp 1,5 Millionen Euro.