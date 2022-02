Sana Klinikum Duisburg : Besonderes Geburtsdatum –sechs Super-Babys kommen am 22.2.22 zur Welt

Besonderes Geburtsdatum –sechs Super-Babys kommen am 22.2.22 zur Welt

Duisburg Es gibt Tage, die sollte man nicht vergessen. Den Hochzeitstag etwa. Oder den Geburtstag seiner Kinder. Das ist bei den Babys, die jetzt im Sana Klinikum zur Welt kamen, allerdings nicht besonders schwer.

Ein ganz besonderes Datum hatten sich Diana, Maxim, Haroun, Hanca, Alya und Eleni ausgesucht, um das Licht der Welt zu erblicken. Das Team der Geburtshilfe unter der Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Markus Schmidt freute sich gemeinsam mit den Eltern über die sechs Babys, die am 22.2.22 in den Sana Kliniken Duisburg geboren wurden und deren Geburtstag auch in Zukunft ein besonderer bleiben wird.