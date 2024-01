Einsatz der Feuerwehr Duisburg Altkleidercontainer geht in Flammen auf – Zeugen gesucht

Duisburg · Ein Altkleidercontainer in Duisburg-Bissingheim ist am Montagabend in Brand geraten. Die Feuerwehr musste den Container löschen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist.

30.01.2024 , 14:31 Uhr

Der Container ging in Flammen auf. Foto: Polizei Duisburg

Feuerwehr und Polizei sind am Montagabend gegen 22.30 Uhr zu einem brennenden Altkleidercontainer auf der Bissingheimer Straße/Am Brunnen ausgerückt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte den Inhalt aber nicht mehr retten. Das Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800.

(mtm)