MIPIM 2023 Warum Duisburg die einzige Ruhrgebietsstadt auf der Messe in Cannes ist

Wenn Städte um die Gunst internationaler Investoren buhlen, führte in der Vergangenheit kein Weg an der Gewerbeimmobilien Messe MIPIM in Cannes vorbei. Im Laufe der Zeit wurde dem häufig unverbindlichen Austausch im Palais des Festivals an der Côte d’Azur doch eher der effektiveren Messe Expo Real in München der Vorzug gegeben. Statt goldenen Palmen waren den Teilnehmern Abschlüsse und Vertragsanbahnungen wichtiger geworden.