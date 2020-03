Duisburger Geschichte und Geschichten : Das „Männerfach“ Medizin wird weiblich

Duisburg Der Deutsche Ärztetag hielt 1898 nichts davon, Frauen zum Medizinstudium zuzulassen. Heute sind zwei Drittel der Studierenden weiblich.

Im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit wurden Frauen oft in Berufen erwähnt, die in den medizinisch-pflegerischen Bereich fallen. Als 1427/28 bei einer Fehde Duisburger Bürger verwundet wurden, versorgte Drutgen Engelsmann diese auf Kosten der Stadt. Vermutlich hatte sie medizinische Kenntnisse durch ihren Vater, den Arzt Johann Engelsmann. 1532 wird eine Griete Muskens als „Arztsche“ besoldet. Dass Frauen als Hebammen tätig waren, muss nicht besonders hervorgehoben werden. Sie standen den Schwangeren bei den Hausgeburten zur Seite, oft unter schwierigen Bedingungen. Zur klassischen Frauendomäne gehörte auch der pflegerische Bereich. Es waren „Pestfrauen“, die die Versorgung der Quarantäne-Kranken in Duisburg sicherstellten. Bei der Krankenbehandlung griff man auf das Wissen der heilkundigen Frauen zurück. Bilsenkraut, Tollkirsche, Stechapfel und andere botanische Ingredienzien spielten bei der Herstellung von Heilmitteln eine wesentliche Rolle. Klöster, Ordensgemeinschaften und Beginenhäuser boten Unterkunft für Arme, Alte und Kranke. Fürsorge galt als Gebot christlicher Nächstenliebe und Barmherzigkeit.

Trotzdem gab es immer wieder Frauen, die sich ihren Wissensdrang nicht verbieten ließen. Eine kleine Nische im System der Männerprivilegien wurde in der alten Universität Duisburg gefunden, wie die Geschichte der Juliana Martia beweist. Über die nicht-immatrikulierte Studentin wurde sogar im Duisburger Intelligenzzettel berichtet. Juliana Martia erhielt 1692 in den Freien Künsten und in der Medizin bei Universitätsprofessoren Privatunterricht. Obwohl sie sich nicht immatrikulieren durfte, wurden ihr Leistungen auf Promotionsniveau bescheinigt, so Professor Withof in seiner Duisburger Chronik. Ein weiterer Ausnahmefall, allerdings nicht in Duisburg, sondern in Quedlinburg war Dorothea Christiane Erxleben, geb. Leporin. Auf ausdrücklichen Befehl Friedrichs des Großen durfte die hochbegabte Frau und mehrfache Mutter ein Medizinstudium aufnehmen. Von Christiane Erxleben ist ein selbstbewusstes Statement in einem Manifest für das Frauenstudium überliefert: „Die Verachtung der Gelehrsamkeit zeigt sich besonders darin, dass das weibliche Geschlecht vom Studieren abgehalten wird.“ Als sie 1755 promoviert wurde, war sie die erste Doktorin der Medizin in Deutschland.