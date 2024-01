Politik in Duisburg Alice Weidel beim Neujahrsempfang der AfD in der Glückauf-Halle

Die Polizei Duisburg zeigt sich jedenfalls gewappnet und will am Samstag rechtzeitig in Homberg mit ausreichenden Kräften präsent sein, um Zusammenstöße zu verhindern. Bislang sei bereits eine Gegenkundgebung auf dem Parkplatz vor der Glückauf-Halle angemeldet worden, erklärte eine Sprecherin der Duisburger Polizei am Dienstag. Der Veranstalter rechne mit etwa 100 Teilnehmern. Dass noch weitere Gegenveranstaltungen vor Ort angemeldet werden, könne die Polizei nicht ausschließen.