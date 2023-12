Lieferdienst von Aldi Süd: „Schade, deine Adresse liegt noch außerhalb des Liefergebiets“

In der Mail an die Kunden heißt es: „Derzeit liefern wir in Teilgebieten von Mülheim an der Ruhr, Duisburg und Oberhausen und sammeln wertvolle erste Erfahrungen. Deshalb können wir dich aktuell noch nicht in unserer Routenplanung berücksichtigen.“ Was „aktuell“ in diesem Zusammenhang bedeutet, bleibt unklar. Denn seit dem Beginn des Liefertests sind inzwischen vier Monate vergangen. „Wir freuen uns aber, dass du uns weiterhin treu bleibst. Denn so gehört du zu den Ersten, die alle Entwicklungen aus erster Hand erfahren und nicht verpassen, wenn wir unser Liefergebiet erweitern sollten“, so der Discounter weiter.