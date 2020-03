27-Jähriger ohne Führerschein : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Duisburg-Aldenrade

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Duisburg-Aldenrade

Beide Autofahrer wurden in Krankenhäuser gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Lukas Schulze

Duisburg Beim Zusammenstoß mit dem Wagen eines 27-Jährigen wurde eine 21-jährige Duisburgerin am Abend schwer verletzt. Der Mann war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 19 Uhr auf der Straße Am Driesenbusch in Duisburg Aldenrade. Eine 21-jährige Duisburgerin hatte dort ihren Opel Corsa aus einer Ausfahrt auf die Fahrbahn gesteuert. Dort kollidierte ihr Wagen mit dem Ford Fiesta eines 27-jährgen Duisburgers.