Albert-Einstein-Gymnasium in Rumeln-Kaldenhausen Erste „Schule der Filmbildung“ in Nordrhein-Westfalen

Zahlreiche Gäste waren zur Verleihung erschienen: Neben Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß nahmen auch Annika Chung vom NRW-Schulministerium und Prof. Markus Köster, Leiter des LWL-Medienzentrums für Westfalen, an der Zertifikatsvergabe teil. Nach dem Grußwort der Bezirksbürgermeisterin und einführenden Worten von Schulleiter Steffen Jelitto betonte Uwe Leonhardt, Geschäftsführer von Film+Schule NRW, in seiner Ansprache die Bedeutung des Zertifikats für die demokratische Bildungsarbeit: „In einer immer stärker mediatisierten Welt, in der besonders digitale audiovisuelle Formate das Leben von Kindern und Jugendlichen prägen, ist es von entscheidender Bedeutung, entsprechende audiovisuelle Kompetenzen auszubilden, um sich selbstbestimmt in diesen Welten zu bewegen und zum Beispiel gegen Manipulationen gewappnet zu sein.“ Zudem seien Filme „ein hervorragendes Medium“, um Einblicke in verschiedene Lebenswelten zu erhalten und so Empathie, Toleranz und Respekt zu fördern, unterstrich Leonhardt.