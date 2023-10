Star-Cellist Alban Gerhardt in Duisburg Wenn Tschaikowsky den Blues liebt

Auf dem Programm standen fünf leicht zu hörende Werke in mehr oder weniger freien, stellenweise sogar jazzigen Arrangements. Es begann mit dem Concerto a-Moll RV 418 als dem reifsten Cellokonzert von Antonio Vivaldi in der Bearbeitung von Itai Sobol. Diese hält sich weitgehend an das Original – die Saxophone übernehmen den Part des Streichorchesters, das Klavier bringt einen modernisierten Cembalopart. Die besonders kurzweiligen Fünf Stücke für zwei Violinen und Klavier hatte schon Levon Atovmian seinerzeit aus Film- und Ballettmusiken von Dmitri Schostakowitsch arrangiert, hier erklangen die beiden Melodiestimmen abwechselnd in Violoncello und Baritonsaxophon (natürlich tiefergelegt) beziehungsweise Sopran- und Altsaxophon.