Akzente-Programm in der Cubus-Kunsthalle: Sieben Ausstellungen auf einen Streich

Duisburg Die Cubus-Kunsthalle ist bis Ende des Monats das Festivalzentrum der Duisburger Akzente. Das Spektrum der Ausstellungen reicht vom „Poesiealbum“ bis zu „Anzündbonbons“.

Im Raum daneben hat Elke Frieding ihre Installation „One“ aufgebaut. „One is all and all is one“ hat die Künstlerin auf ein Transparent geschrieben, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass „One als Symbol der Einheit“ (im Buddhismus), wie sie sagt, „nicht Einfalt, sondern Vielfalt bedeutet“. Auf einem zweiten Transparent hat sie eindrucksvoll die Zahl eins in über hundert Sprachen aufgelistet übersetzt. Ihr gegenüber hat die Künstlerin und Kunstaktivistin Fatima Caliskan ein „Utopiealbum“ eingerichtet, wie sie ihre Arbeit in Anlehnung an das durch digitale Medien fast in Vergessenheit geratene „Poesiealbum“ nennt. Zwölf Kapitel – geprägt von destopisch bis utopisch determinierten Gedanken – umfasst das kognitiv wie sinnlich stark erlebbare Werk, das der Frage nachgeht: „Wie würde das Leben in einer Utopie aussehen?“