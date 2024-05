In Duisburg und Hagen „Aktenzeichen XY“ fragt nach ungeklärten Überfällen auf Senioren

Zwei brutale und bisher nicht aufgeklärte Angriffe auf ältere Menschen in Hagen und in Duisburg sind am 5, Juni Thema bei der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ (20.15 Uhr). Bei dem Fall in Hagen seien Unbekannte am Silvester-Abend 2022 in die Wohnung eines 80-Jährigen eingedrungen und hätten ihn mit einem Baseballschläger niedergeschlagen, teilte das ZDF am Freitag mit. Der Mann starb ein Jahr nach dem Überfall.