Halbjahresbilanz am Ausbildungsmarkt Mehr Auszubildende, weniger Stellen

Zunächst die guten Nachrichten: Die Zahl der Arbeitssuchenden und Arbeitslosen sinkt in Duisburg. Nicht stark, aber geringfügig. Das geht aus der Halbjahresbilanz der Agentur für Arbeit zurück, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Im März sind 34.082 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 295 weniger als noch im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Zahl der Arbeitslosen in Duisburg aber noch über dem Wert im vergangenen Jahr zur selben Zeit.