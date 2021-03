Kunst im öffentlichen Raum : Afrikanische Kunst als Bindeglied zwischen den Kulturen in Marxloh

Serie Duisburg Sie verleitet uns anfangs oft zu erstaunten Fragen, mit der Zeit neigt sie zur Unauffälligkeit und scheint unserer Aufmerksamkeit zu entschwinden, weil ihr Anblick zur Normalität wird: Die „Kunst im öffentlichen Raum“.

Edoh Lucien Loko – so sein Name – wurde 1950 in Togo geboren. 1965 begann er eine Ausbildung als Textildesigner in Accra (Ghana). 1971 kam er nach Düsseldorf und studierte bis 1976 an der Staatlichen Kunstakademie Skulptur, Malerei und Grafik bei Joseph Beuys, Rolf Crummenauer und Erwin Heerich. 1977 folgte der Abschluss im Bereich Freie Kunst und die Ernennung zum Meisterschüler. Als freischaffender Künstler lebte und arbeitete er abwechselnd in Köln und seiner Heimatstadt in Togo. Beachtung fanden nicht nur seine Arbeiten unter dem Titel „Kosmisches Alphabet“. El Loko war vielseitig: Er schuf Malerei, Skulpturen, Wandreliefs, Installationen und Fotoarbeiten.