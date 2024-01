Alice Weidel erwartet AfD-Neujahrsempfang in Duisburg – Gegendemo läuft

Die Bundessprecherin der AfD, Alice Weidel, wird am Samstag ab 14 Uhr bei einem Neujahrsempfang der Partei in Duisburg erwartet. Die Polizei rechnet mit einer hohen dreistelligen Zahl von Gegendemonstranten. Der Protestzug, zu dem unter anderem die Antifa aufgerufen hatte, ende in Hörweite der AfD-Veranstaltungshalle, sagte ein Polizeisprecher. Es würden genug Kräfte eingesetzt, um beide Gruppen zu trennen.