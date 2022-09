Vorfall in Duisburg-Ruhrort : Ätzende Flüssigkeit läuft aus Container im Hafen aus

Duisburg Auf einem Betriebsgelände in Duisburg-Ruhrort ist am Montag ein ätzender Stoff aus einem Container ausgelaufen. Die Feuerwehr ist vor Ort, eine Gefahr besteht aktuell nicht. Personen wurden nicht verletzt.

Am Montagmorgen ist auf einem Betriebsgelände im Duisburger Hafen eine entzündliche Flüssigkeit aus einem Container ausgelaufen. Das gab die Feuer am Mittag bekannt. Demnach ging gegen 9.20 Uhr eine Meldung über einen Gefahrgutaustritt an der Alten Ruhrorter Straße ein. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich der betroffenen Container bereits in einer Sicherheitswanne. Aus dem Leck tritt Isopropylamin, ein brennbarer und ätzender Stoff, aus. Die austretenden Mengen seien jedoch gering und die Ausbreitung lokal begrenzt, so dass keine Gefahr für umliegende Bereich bestehe, heißt es.