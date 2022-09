14 Verletzte in Ruhrort : Ätzende Flüssigkeit läuft aus Container im Duisburger Hafen aus

Update Duisburg Auf einem Betriebsgelände in Duisburg-Ruhrort ist am Montag ein ätzender Stoff aus einem Container ausgelaufen. 14 Menschen wurden verletzt. Eine Gefahr für die Umgebung bestand aber nicht.

Bei einem Austritt einer ätzenden und leicht entflammbaren Flüssigkeit auf einem Betriebsgelände im Duisburger Hafen im Stadtteil Ruhrort sind am Montag 14 Menschen verletzt worden. Sie seien vorsorglich rettungsdienstlich untersucht worden und teilweise in Krankenhäuser gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Unter ihnen sei auch ein Feuerwehrmann. Um wen es sich bei den anderen Verletzten handelte, war zunächst unklar.

Am Montagmorgen war nach Feuerwehrangaben auf einem Betriebsgelände im Duisburger Hafen eine entzündliche Flüssigkeit aus einem Container ausgelaufen. Demnach ging gegen 9.20 Uhr eine Meldung über einen Gefahrgutaustritt an der Alten Ruhrorter Straße ein. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich der betroffenen Container bereits in einer Sicherheitswanne. Aus dem Leck trat Isopropylamin aus, ein brennbarer und ätzender Stoff, der unter anderem in der Pharmachemie angewendet wird. Die ausgetretenen Mengen seien jedoch gering gewesen, so dass keine Gefahr für umliegende Bereiche bestanden habe.