Streit an Tankstelle eskaliert Ärzte retten Mann nach Messer-Attacke in Duisburg das Leben

Am vergangenen Samstagabend (9. September) sollen gegen 22.45 Uhr der Fahrer (28) eines dunklen Opel Corsa und der eines dunklen Opel Astra an einer Duisburger Esso-Tankstelle am Kreuzacker im Stadtteil Rheinhausen-Bergheim in einen Streit geraten sein. In einer gemeinsamen Presseerklärung berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei Duisburg am Montagmittag über die blutige Gewalttat.