Konzert in der Mercatorhalle : Adventsstimmung bei Toccata-Konzert

Duisburg Beim Orgelkonzert am Samstag war das Parkett in der Mercatorhalle gut gefüllt. Die Musik passte zur Jahreszeit.

Das Programm reichte von einer original für diese Besetzung komponierten frühbarocken Sonata des Göppinger Kantors Daniel Speer bis zu einem gewagten Arrangement der Traumpantomime aus jener spätromantischen Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, die ab dem morgigen Dienstag, 10. Dezember, wieder auf dem Duisburger Spielplan der Deutschen Oper am Rhein steht (in einer seit 50 Jahren beliebten Inszenierung). Nicht fehlen durften zwei frühbarocke Werke von Giovanni Gabrieli, deren venezianische Doppelchörigkeit hier aber unterschiedlich behandelt wurde: In „O Magnum Mysterium“ spielte die Orgel den ersten Chor und die Posaunen übernahmen den zweiten Chor, in „Hodie Christus natus est“ fasste die Orgel den gesamten Chorsatz zusammen und die Blechbläser widmeten sich Gabrielis originalen Posaunenstimmen. Besonderen Eindruck machte eine Bearbeitung des populären Chorsatzes „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn, die auch als Zugabe wiederholt wurde.