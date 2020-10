Lions Club Duisburg : Adventskalender der Lions ist ab sofort zu haben

Duisburg Der Lions-Club Duisburg, der Lions-Club Hamborn sowie der Leo-Club Niederrhein haben den diesjährigen Adventskalender unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Sören Link präsentiert.

(RP) In diesem Jahr gibt es insgesamt 391 Preise im Wert von 16.700 Euro zu gewinnen – darunter ein Gutschein für einen Gast-Segelflug, diverse Tickets für die Duisburger Philharmoniker, ein Wochenende im Cabrio, ein handsigniertes Trikot von Manuel Neuer sowie 1000 Euro in bar. Der Adventskalender wird in Duisburg und Moers in einer Auflage von 8000 Stück in 50 Verkaufsstellen angeboten. Er kann ab sofort und noch bis zum 30. November zum Preis von fünf Euro erworben werden.