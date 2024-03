Verkehr in Duisburg Auf diesen Autobahnen drohen Staus in den Osterferien

Bei diesen angegebenen Strecken geht es an Duisburg vorbei, so dass auch Pendler, die gar nicht in den Urlaub fahren wollen, betroffen sein könnten. Denn wegen der Großbaustelle am Kreuz Kaiserberg, die noch einige Jahre Bestand haben wird, gibt es auch so schon beinahe täglich Staus. Häufig ziehen sie sich bereits von Wedau über das Kreuz Kaiserberg hinweg bis zu den Autobahnkreuzen Oberhausen-West und Oberhausen. Das gilt sowohl für die A3 als auch für die A42, wenn Autofahrer am Kreuz Oberhausen-West auf die jeweils andere Autobahn wechseln wollen.