All Star Band : Das Wunder von Woodstock bleibt in guten Händen

Duisburg All Stars von Peter Bursch mit Acoustic Nights im ausverkauften Grammatikoff. Wallace-Darsteller war Stargast.

Die All Stars von Peter Bursch ehren das Vermächtnis von Woodstock. Diesmal waren es nur drei Konzerte der routinierten Band, die dafür erst recht ausverkauft waren. Wiederum präsentierte die beliebte Big-Band bekannte Titel aus Rock- und Pop-Musik, die das eingespielte Team mit seinen Sängern und hochkarätigen Instrumentalisten neu arrangiert hat. So gelang es den All Stars erneut, mit ihren Acoustic Nights ihre vielen Freunde aus Duisburg und Umgebung zu begeistern. Zur Band gehören u.a. neben Peter Bursch die Sänger Birgitt Theiss, Stefan Werner und Shorty Thimm, Solo-Gitarrist Michael Dommers mit prägnantem Sound, sein Gitarren-Kollege Holger Karen, Schlagzeuger Jan Rohlfing und Percussionist Nippy Noya. Als Stargast bewies Wallace-Musical-Sänger Patrik Stanke mit Totos „Rosanna“ und „Here I Go again“ von Whitesnake seine Qualitäten, der nach der geplatzten Aufführung im TaM hier zumindest über eine kleine Bühne verfügte. Eröffnet wurde das Programm mit dem Foreigner-Hit „Urgent“, bei dem die ganze Band mitsingen durfte. Es folgten „Baby Love“ von den Supremes und von der stimmgewaltigen Birgit Theiss als Solistin sowie der Klassiker „Just like Paradise“, mit dem der ewig junge Stefan Werner glänzen durfte. Das gereifte Publikum war glücklich. „Summer in the City“, einst von den Lovin‘ Spoonful und von Joe Cocker gesungen, gehörte wohl zu den Höhepunkten des ersten Sets genauso wie das die Oldies im Publikum sehr bewegende Woodstock-Medley. Zu den historischen Bildern des legendären Woodstock-Filmes, die hier auf der Leinwand zu sehen waren, sorgten die All Stars für die Musik von Santana, Janis Joplin und Grace Slick. Die Helden der 68er bleiben unsterblich.