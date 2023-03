Warnstreik in Beeck „Die Stimmung in der König-Brauerei gärt gewaltig“

Laut NGG hätten sie allen Grund dazu, denn der Bierkonsum ziehe nach den dünnen Corona-Jahren wieder kräftig an. „Die Brauereien wollen ihren Beschäftigten einen ‚Light-Lohn‘ vorsetzen. Sie bieten bis jetzt gerade einmal 150 Euro mehr pro Monat. Das ist ein reichlich mageres Angebot – bei einer NRW-weiten Inflationsrate von schon wieder 8,5 Prozent im Februar“, so Karim Peters. Das sei der Versuch der Arbeitgeber, die Brauerei-Beschäftigten „an der kurzen Lohn-Leine zu führen“. Die NGG kündigte weitere Brauerei-Warnstreiks und damit Produktionsausfälle in nordrhein-westfälischen Brauereien an.