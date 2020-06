Wie es auf dem ehemaligen Loveparade-Gelände weiter geht : Abriss der Hallen hat begonnen

Ein Blick in die alten Hallen, die in den nächsten Wochen Stück für Stück zurückgebaut werden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände sind am Mittwoch die Abrissarbeiten der alten Hallen gestartet. Für den demnächst startenden Planungswettbewerb haben auch Planer aus Amsterdam und Wien Interesse bekundet.

Mit dem Beginn der Abrissarbeiten der ehemaligen Paket- und Güterabfertigungshalle soll ein neues Kapitel Duisburger Stadtplanungsgeschichte eingeleitet werden. Gebag-Chef Bernd Wortmeyer sprach sogar von „weltweiter Strahlkraft“, die das Vorhaben entfalten könne. So hätten auch Planungsbüros aus Amsterdam und Wien Interesse an dem Gestaltungswettbewerb bekundet, der noch im Sommer anlaufen soll.

Insgesamt 15 Büros werden zunächst daran teilnehmen, sechs werden dann im kommenden Jahr bei der Endausscheidung dabei sein. Wohnungen, Büros, Dienstleistungen sind dabei die Stichworte, Details sollen sich im weiteren Verfahren klären. Dazu kommt die digitale Bürgerbeteiligung über die Homepage www.am-alten-gueterbahnhof.de, die einmalig sei und mehr Beteiligung als in allen vergleichbaren Verfahren in Deutschland beinhalte, so Wortmeyer. Das Ergebnis des Wettbewerbs mündet dann in einen städtebaulichen Rahmenplan, der die Grundlage für den späteren Bebauungsplan darstellt. Die Erschließung des Geländes ist dann für Mitte/Ende 2023 vorgesehen, so dass 2024 erste Bautätigkeiten denkbar sind.