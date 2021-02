Neustart am Sonntag : Diese Regeln gelten jetzt für Gottesdienste im Duisburger Süden

Neustart am Sonntag

Die Evangelische Versöhnungskirche an der Lauenburger Allee. Foto: Tanja Pickartz

Großenbaum/Rahm Ab dem kommenden Sonntag finden im Duisburger Süden wieder Präsenz-Gottesdienste statt. Welche Regeln die Teilnehmer jetzt beachten müssen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Großenbaum-Rahm lädt am kommenden Sonntag, 21. Februar, um 10 Uhr zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder zu einem Präsenz-Gottesdienst in die Versöhnungskirche an der Lauenburger Allee ein. Es gelten die bekannten Schutzmaßnahmen. Zu den bereits bestehenden Hygieneregeln gehören das Abstand halten, die Händedesinfektion und nummerierte Sitzplätze. Eine Anmeldung zum Gottesdienst vorab ist nicht erforderlich, Besucherinnen und Besucher müssen jedoch vor Gottesdienstbeginn ihre Kontaktdaten angeben, wobei diese nach vier Wochen vernichtet werden. Neu ist, dass auf dem gesamten Kirchengelände und im Gottesdienst eine FFP2-Maske getragen werden muss – die Gemeinde stellt diese kostenlos zur Verfügung.