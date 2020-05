Evangelische Kirche Duisburg : Ab Pfingsten Gottesdienste in Großenbaum

GROSSENBAUM An Himmelfahrt gibt es Gottesdienste im evangelischen Kirchenkreis nur in digitaler Version. Das soll sich aber bald ändern. Das entsprechende Konzept bereitete auch der Gemeinde Großenbaum-Rahm Kopfzerbrechen, steht aber nun.

(RP) Pfarrer Ernst Schmidt freut sich, denn „endlich feiern wir wieder Gottesdienste in der Versöhnungskirche.“ In Absprache mit anderen Kirchengemeinden in Duisburg beginnt die evangelische Kirchengemeinde Großenbaum-Rahm damit wieder am Pfingstmontag, 1. Juni, um 10 Uhr. „Dabei sind sie noch weit von den ´gewohnten´ Gottesdiensten entfernt“ betont der Geistliche, denn so wird es zum Beispiel keinen Gemeindegesang „aber vielleicht ein ´Gemeindesummen´ geben…“ Das Presbyterium möchte verhindern, dass sich Menschen in der Versöhnungskirche anstecken. Deshalb hat es ein Hygienekonzept entwickelt, das für den Besuch der Gottesdienste vieles zu beachten gibt: Wer Krankheitssymptome zeige, die möglicherweise auf eine Corona-Grippe hinweisen, komme nicht zur Kirche. Alle anderen sollten Abstand halten – auch schon auf dem Weg zum Gottesdienst. Es sollte eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, die Hände sollen am Eingang desinfiziert werden. In der Kirche gibt es markierte Sitzplätze. Zudem wird notiert, wer am Gottesdienst teilgenommen hat. Deshalb schreiben Besucher auf den Zettel, der am Platz liegt, mit dem dort beiliegenden Stift Namen und Telefonnummer auf und geben ihn nach dem Gottesdienst am Ausgang ab. Den Stift darf man behalten. Alle Zettel bewahrt die Gemeinde ungesehen für vier Wochen auf und vernichtet sie danach. Nach Beendigung des Gottesdienstes werden die Besucher gebeten, angefangen von den hinteren Plätzen, die Kirche geordnet zu verlassen. Die Gemeinde bittet darauf zu achten, auch auf dem Kirchplatz die Abstandsregeln einzuhalten. Wer sich mit jemandem noch unterhalten möchte, nutze ruhig die große Wiese oder den Bürgersteig dazu. Wann Tauf- und Traugottesdienste und Gottesdienste mit Abendmahl wieder gefeiert werden, steht im Moment noch nicht fest.